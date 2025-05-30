В России ужесточили штрафы за утечку персональных данных

В России увеличили размер штрафов за утечку персональных данных и ввели оборотные меры для компаний, допустивших повторное разглашение личных данных. Закон об ужесточении административной ответственности за нарушения обработки персональных данных вступил в силу 30 мая. Соответствующие поправки в КоАП были утверждены Госдумой в ноябре 2024 года.

Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, новые нормы усилят защиту персональных данных. «Вместе с тем участились случаи, когда персональные данные попадают в руки мошенников», – указал он. По его словам, ужесточение ответственности за нарушение порядка обработки персональных данных поможет решению проблемы, в том числе эффективнее бороться с кибермошенничеством.

Закон вводит новые штрафы для коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. В частности, за нарушение обязанности уведомить об утечке персональных данных устанавливается штраф от 1 млн до 3 млн рублей. За утечку персональных данных о не менее чем 1 тыс. физических лиц или не менее 10 тыс. идентификаторов юрлицам и ИП грозит штраф от 3 до 5 млн рублей. Если утечка коснулась не менее чем 10 тыс. физических лиц или не менее 100 тыс. идентификаторов, штраф составит от 5 до 10 млн рублей. За утечку данных о более чем 100 тыс. физических лиц или более 1 млн идентификаторов грозит штраф от 10 до 15 млн рублей. Если утечка затронула биометрические данные, штраф устанавливается в размере от 15 до 20 млн рублей.

Для компаний, допустивших повторную утечку персональных данных любой категории, закон впервые вводит оборотные штрафы – до 3% выручки (но не менее 25 млн и не более 500 млн рублей).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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