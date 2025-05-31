Мошенники начали рассылать фальшивые письма с «Госуслуг», чтобы получить к ним доступ

Мошенники изменили способы получения незаконного доступа к аккаунтам на «Госуслугах», предупредили в МВД России. Злоумышленники вынуждают россиян звонить в фальшивую техническую поддержку «Госуслуг», чтобы в итоге завладеть их аккаунтами на портале.

По информации ведомства, в этом году фиксируется изменение как способов получения неправомерного доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги», так и целей, преследуемых мошенниками. «Злоумышленники чаще заставляют гражданина самого обращаться в «техническую поддержку», предоставляя при этом поддельный номер», – отметили в МВД, передает ТАСС.

Потенциальная жертва получает письмо на электронную почту или в мессенджер, которое выглядит как автоматическое сообщение от «Госуслуг». В нем говорится о якобы взломе учетной записи и указан фейковый номер телефона техподдержки. Когда гражданин звонит по этому номеру, ему отвечают мошенники.

Кроме того, указывают в ведомстве, злоумышленники изменили и цель получения доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Если раньше они стремились похитить средства через оформление займов в микрофинансовых организациях, то теперь используют неправомерный доступ к учетным записям как элемент психологического давления в схемах, связанных с переводом средств на так называемые «безопасные счета».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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