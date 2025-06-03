Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих заработок на наборе текстов

Киберполиция предупредила о мошенниках, предлагающих удаленную работу по набору текстов со сканов. Об очередной схеме обмана россиян в сфере трудоустройства сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в своем телеграм-канале.

«Злоумышленники предлагают заработок на наборе текстов с изображения, отправляют жертву на неплохо оформленный сайт, собирают «одноразовые» платежи и исчезают», – сказано в сообщении.

Из опубликованного правоохранителями скрина сайта злоумышленников следует, что мошенники просят жертв сделать «одноразовый» платеж в среднем на 850-900 рублей и предлагают заработок на одном тексте в 10 раз больше. Одноразовый платеж аферисты объясняют случаями невыполнения заказов в срок, из-за чего клиенты «несли потери и неудобства».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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