В России стартует пилотный проект по блокировке фишинговых сайтов

В России стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«С 4 июня 2025 года в России запускается пилотной проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям, которые создаются под видом официальных сайтов государственных структур и компаний», – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект был разработан для выявления и блокировки фейковых интернет-ресурсов и приложений, которые маскируются под официальные площадки госучреждений, компаний или банков.

В реализации программы примут участие Минцифры, МВД, ФСБ, Минкультуры, Минфин, ФНС, Роспатент, Центробанк РФ и Генпрокуратура. Завершить пилотный проект планируется к 1 марта 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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