Меньше четверти россиян считают свой достаток хорошим

Меньше четверти жителей России оценивают свое материальное положение как хорошее. Каждый пятый недоволен своим достатком. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте социологического центра, свое материальное положение как хорошее оценивают 23% россиян, среди молодежи до 30 лет эта доля составляет 40%.

Более половины сограждан (56%) характеризуют свой достаток как средний, чаще всех такого мнения придерживаются респонденты в возрасте 46-60 лет (61%).

Недоволен своим материальным положением почти каждый пятый (18%), чаще всего такие оценки имеют место среди сограждан от 46 до 60 лет (22%).

В опросе приняли участие 15 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в 97 населенных пунктах России в 51 регионе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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