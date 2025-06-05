Узнать адрес ближайшего бомбоубежища можно будет через «Госуслуги»

Жители России смогут получить доступ к адресам бомбоубежищ через портал «Госуслуги». Об этом сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов. По его словам, ведомство разрабатывают такой механизм совместно с Минцифры.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», – объяснил Старовойтов в комментарии «Парламентской газете».

Он добавил, что аналогичный механизм планируется разработать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

По словам Старовойтова, система уже прошла проверку в Белгородской и Курской областях. До конца 2025 года она может заработать по всей стране.

Ранее глава МЧС Александр Куренков заявлял, что планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние убежища по всей России, на эти цели потребуется около 155 млрд рублей.

Всего в стране, по информации МЧС, насчитывается чуть больше 50 тысяч защитных сооружений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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