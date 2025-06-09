Роспотребнадзор сообщил о безопасности на черноморском побережье в Краснодарском крае

Эпидемиологическая ситуация в Краснодарском крае спокойная и благоприятная, однако риски завоза опасных инфекций остаются. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

«Ситуация на сегодняшний день спокойная и благоприятная, однако риски завоза опасных инфекций остаются. Учитывая высокую загрузку аэропорта Сочи и растущий интерес к Черноморским курортам, готовность к сезону и соблюдение гигиенических норм становятся ключевыми факторами для обеспечения безопасности отдыхающих и успешного проведения летнего сезона», – сказала Попова.

По ее словам, в этом году ведктся очень плотный мониторинг ситуации на Черноморском побережье, который показывает, что на сегодняшний день пробы морской воды и песка от Новороссийска и до границы с Абхазией соответствуют нормам.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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