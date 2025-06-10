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Вторник, 10 июня 2025, 12:19 мск

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Мошенники обманывают граждан, обещая выплаты в честь Дня России

В праздничные дни мошенники активизируются и пользуются моментом, чтобы обмануть доверчивых граждан. В этот раз аферисты рассылают фишинговые письма о выплатах в честь Дня России.

«Фишинговые рассылки о «липовых» государственных выплатах в мессенджерах уже фиксируются, кроме того, эксперты прогнозируют использование дипфэйков и мошенничество в сфере отдыха и туризма», – предупредили в МВД.

Правоохранители напомнили о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы не стать жертвой обмана. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам и скачивать вложения из сообщений, а также нельзя сообщать коды из СМС и данные банковской карты.

Информацию о выплатах и субсидиях искать стоит только на официальных сайтах госорганов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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