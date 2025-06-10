Кабмин РФ отменил повышенные пошлины на социально значимые продукты

Глава правительства России Михаил Мишустин отменил повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на ряд социально значимых продуктов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Речь идет о лечебном, диетическом и специализированном питании из стран, предпринимающих меры, нарушающие экономические интересы России.

Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией, уточнили в правительстве.

Подписанное Мишустиным постановление направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке, говорится в сообщении.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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