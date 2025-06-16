Кравцов не считает, что ЕГЭ отупляет детей

Министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с «Ведомостями» ответил на критику ЕГЭ. По его мнению, существующие в соцсетях и СМИ мнения, что экзамен «отупляет» детей, связаны с тем, что ранее школы работали по собственным программам.

До 2020 года каждая школа учила по своей программе, а задания ЕГЭ часто не совпадали с тем, что давали на уроках. «Какие-то школы давали ученикам программы сильные, какие-то – недостаточного уровня. С учетом того что у нас порядка 40 000 школ, мы понимаем качество этих программ», – пояснил Кравцов. Так, учебников по истории было больше 50, а по математике – свыше 100.

В 2021-2022 гг. министерство утвердило единые программы. «Мало сказать, чему обучать, – важно назвать количество часов», – отметил Кравцов. Раньше школы сами решали, сколько времени уделять темам. Например, на Великую Отечественную войну могли отвести три урока, а блокаду Ленинграда – вообще не изучать.

Сейчас содержание образования синхронизировано с ЕГЭ и ОГЭ. Средний балл ЕГЭ – около 61, по естественно-научным предметам – 60,9. «Это свидетельствует о хорошем качестве подготовки», – заявил министр.

Министр ожидает, что к 2030 г. 35% выпускников будут сдавать ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам. По его словам, особенно вырос спрос на профильную математику – плюс 30 000 человек. Увеличивается не только средний балл, но и число высокобалльников, а доля «двоечников» снижается.

Программы и учебники теперь разрабатываются на федеральном уровне. «Права на государственные учебники принадлежат государству. Такая система была в Советском Союзе», – подчеркнул Кравцов. В литературе упор сделан на отечественные произведения: раньше школы могли делать акцент на зарубежных книгах, «которые закладывают другие ценности».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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