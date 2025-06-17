Госдума окончательно утвердила закон о защите русского языка

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве.

Согласно документу, реклама, вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть на русском языке. Допускается также их дублирование на языках народов России или на иностранных языках, но только при условии полного соответствия содержания и равнозначности оформления с русскоязычной версией.

Принятые поправки также ограничивают использование иностранных слов в названиях жилых комплексов и микрорайонов.

При этом вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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