Мобильный интернет локально ограничат в Иркутской области после атаки дронов 1 июня

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел с 18 июня режим повышенной готовности на отдельных территориях в Братске и Усольском районе после атаки беспилотников 1 июня.
Согласно указу главы региона, режим повышенной готовности действует в 5 км зоне вокруг аэропорта Братска и в 7 км зоне в радиусе поселка Степной Усольского района. На этих территориях временно ограничивается использование мобильного интернета 3G и 4G, передает «Интерфакс».
Мэр Братска Сергей Дубровин уточнил, что городе в зону ограничения использования мобильного интернета могут попасть микрорайон Сосновый Бор, СНТ «Птица» и «Василек».
«Эта практика применяется для защиты людей и объектов жизнеобеспечения. Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме», – написал Дубровин в своем телеграм-канале.
«Понимаю, что это вызывает определенные неудобства, но прошу всех сохранять спокойствие. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», – добавил мэр.
Минобороны 1 июня заявило, что Украина совершила террористические атаки с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, в Иркутской и Мурманской областях «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники». Все возгорания были оперативно ликвидированы, жертв среди военных и гражданских лиц нет, добавили в Минобороны. В Иркутской области дроны были выпущены из фуры в Усольском районе, ее заблокировали и уничтожили.
Иркутск, Наталья Петрова
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