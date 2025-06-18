Мобильный интернет локально ограничат в Иркутской области после атаки дронов 1 июня

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел с 18 июня режим повышенной готовности на отдельных территориях в Братске и Усольском районе после атаки беспилотников 1 июня.

Согласно указу главы региона, режим повышенной готовности действует в 5 км зоне вокруг аэропорта Братска и в 7 км зоне в радиусе поселка Степной Усольского района. На этих территориях временно ограничивается использование мобильного интернета 3G и 4G, передает «Интерфакс».

Мэр Братска Сергей Дубровин уточнил, что городе в зону ограничения использования мобильного интернета могут попасть микрорайон Сосновый Бор, СНТ «Птица» и «Василек».

«Эта практика применяется для защиты людей и объектов жизнеобеспечения. Стационарный интернет и сети WI-FI работают в штатном режиме», – написал Дубровин в своем телеграм-канале.

«Понимаю, что это вызывает определенные неудобства, но прошу всех сохранять спокойствие. Как только обстановка позволит, доступ к мобильному интернету будет восстановлен», – добавил мэр.

Минобороны 1 июня заявило, что Украина совершила террористические атаки с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, в Иркутской и Мурманской областях «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники». Все возгорания были оперативно ликвидированы, жертв среди военных и гражданских лиц нет, добавили в Минобороны. В Иркутской области дроны были выпущены из фуры в Усольском районе, ее заблокировали и уничтожили.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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