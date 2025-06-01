Минобороны заявило об атаках Украины на аэродромы в пяти регионах России

Минобороны России сообщило об террористических атаках Украины с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях», – говорится в сообщении.

Как отметили в военном ведомстве, на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отбиты.

«В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники», – уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, все пожары были оперативно ликвидированы, жертв среди военнослужащих и гражданских лиц нет.

Некоторых участников терактов удалось задержать, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сегодня губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о налете дронов на одну из воинских частей в Усольском районе региона. По его словам, беспилотники запускались из фуры. По последним данным, в Усольском районе введен режим повышенной готовности. Кобзев уточнил, что фура, с которой были запущены дроны, блокирована. «Идут оперативно-розыскные мероприятия. Угрозы жителям нет», – написал губернатор в своем тг-канале.

Он добавил, что на участке трассы Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение транспорта. «Для легковых автомобилей и пассажирского транспорта организован объезд через поселок Новомальтинск по региональной дороге, которая проходит параллельно федеральной трассе», – сообщил Кобзев, отметив, что на месте работают экипажи Госавтоинспекции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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