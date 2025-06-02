В Иркутской области наградят граждан, которые пытались сбить вылетающие из фуры дроны

Жителей Иркутской области, которые накануне с риском для жизни пытались сбить камнями беспилотники, вылетающие из большегруза, наградят. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Вчера в социальных сетях были опубликованы кадры с неравнодушными гражданами, которые пытались препятствовать работе беспилотников. В рамках оперативного штаба дадим оценку их действиям и примем решение о поощрении», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Кобзев также отметил, что ситуация в Усольском районе под контролем, угрозы для жителей нет.

Накануне после атаки дронов ВСУ по военному аэродрому в Иркутской области в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин пытались сбить камнями вылетающие из фуры беспилотники. Точное число выпущенных из большегруза дронов пока не подсчитано.

Накануне в Усольском районе был введен режим повышенной готовности. На территории происшествия для всех видов транспорта по-прежнему закрыт небольшой участок трассы Р-255 «Сибирь». Организован объезд через село Мальта.

Минобороны 1 июня заявило, что Украина совершила террористические атаки с использованием FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, в Мурманской и Иркутской областях в результате запуска БПЛА с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, «произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники». Все возгорания были оперативно ликвидированы, жертв среди военных и гражданских лиц нет, добавили в Минобороны.

Иркутск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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