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Воскресенье, 1 июня 2025, 15:55 мск

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Дроны ВСУ совершили атаку на Мурманскую область – губернатор Чибис

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил атаку украинских беспилотников на регион.

«На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы», – написал он в своем телеграмм-канале.

Губернатор на фоне атаки дронов попросил жителей сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях. Чибис также призвал граждан не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото работы ПВО.

Чибис не уточнил, на какие объекты были совершена атака БПЛА.

Жители Оленегорска Мурманской области ранее сегодня сообщали о звуках взрывов в небе, информировал телеграм-канал SHOT. Отмечалось, что речь может идти о работе системы ПВО по беспилотникам, которые пытаются атаковать район. Недалеко от Оленегорска расположен аэродром дальней авиации Оленья.

Сегодня, 1 июня, беспилотники также атаковали Рязанскую область. В Иркутской области атаке дронов подверглась воинская часть в поселке Средний, сообщали власти. Иркутский губернатор Игорь Кобзев подтвердил, что атаковавшие военный объект беспилотники вылетали из фуры. По его словам, произошедшее стало первой атакой БПЛА на территории Сибири.

Жители Мурманской области, ставшие очевидцами налета БПЛА, сообщают, что видели дроны, вылетающие из фуры, пишет SHOT. По их свидетельству, большегруз остановился на автодороге, и из него полетели беспилотники. По некоторым данным, водителя грузовика уже задержали.

Мурманск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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