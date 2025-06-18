В Удмуртии ограничили работу мобильного интернета

В Удмуртии введены временные ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщил глава госкомитета региона по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

«В связи c усилением мер безопасности на территории Удмуртской Республики с 18 июня 2025 года вводится система временных ограничений работы мобильного интернета», – написал он в своем телеграм-канале. Шутки попросил местных жителей с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

По словам чиновника, решение было принято на оперативном штабе республики, а ограничения в тестовом режиме с сегодняшнего дня коснутся жителей ряда районов республики.

При этом сотовая связь и проводной интернет продолжат работать в штатном режиме. «Жители могут подключиться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендуется подключить проводной интернет для работы терминалов оплаты», – отметил Шуткин.

Как правило, в российских регионах ограничивают работу мобильного интернета в связи с угрозой атак украинских беспилотников.

Напомним, с 18 июня использование мобильного интернета ограничили на отдельных территориях в Братске и Усольском районе Иркутской области после атаки БПЛА 1 июня.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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