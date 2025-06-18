В Смоленской области ограничили мобильный интернет

Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области в интересах обеспечения безопасности». Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
«Уважаемые жители Смоленской области! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона. Указанная мера принята на неопределенный срок в интересах обеспечения безопасности», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.
По его словам, сотовая связь и проводной интернет продолжат работать.
Смоленск, Анастасия Смирнова
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