В Смоленской области ограничили мобильный интернет

Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области в интересах обеспечения безопасности». Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

«Уважаемые жители Смоленской области! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона. Указанная мера принята на неопределенный срок в интересах обеспечения безопасности», – пояснил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, сотовая связь и проводной интернет продолжат работать.

Смоленск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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