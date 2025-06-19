Жертвами телефонных мошенников ежедневно становятся 50-70 тысяч россиян

Ежедневно порядка 50-70 тысяч человек попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят им свои деньги. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.

По его словам, это означает, что примерно 6-8 млн звонков ежедневно поступает россиянам от мошенников. Схемы стали более изворотливыми – «люди стали больше верить этому», констатировал Кузнецов.

Согласно статистике Сбербанка, только около 30% россиян не отвечают на звонок, увидев незнакомый телефонный номер. «Это очень мало. Все мы призываем, чтобы люди не брали телефонные трубки, увидев незнакомый номер», – отметил зампред Сбербанка.

40% из тех, что отвечают на звонки с незнакомых номеров, в течение нескольких секунд понимают, что звонит мошенник, и завершают разговор. Однако еще 30% продолжают разговор, рассказал Кузнецов, передает «Интерфакс».

По его словам, исследование показывает, что 15% играют в игру «а что будет дальше?" и иногда попадаются. «Примерно 5-6 человек из 100 свято верят в то, что им говорят. И вот зона внимания телефонных мошенников – это примерно 5-6 человек из 100, которым были совершены телефонные звонки», – отметил зампред Сбера.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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