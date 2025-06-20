С 1 сентября в школах России введут единые стандарты по всем предметам

С 1 сентября 2025 года в России вводятся единые требования по изучению всех школьных предметов. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», – рассказал министр на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Кравцова, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителей будет нормирована.

В конце мая сообщалось, что в ближайшие три года в России появятся единые государственные учебники по всем предметам. Сейчас идет работа над учебниками по русскому языку и литературе, а также по физике, химии и биологии.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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