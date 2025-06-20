Минтруд пообещал сделать в 2026 году выходным 31 декабря

Минтруд России постарается сформировать рабочий календарь так, чтобы 31 декабря 2026 года стало выходным днем. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в кулуарах ПМЭФ.

«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026-м постараемся сделать так же», – сказал министр РИА «Новости».

По его словам, это позволит жителям России подготовиться к празднованию и традиционно накрыть стол для семейного ужина.

В 2025 году 31 декабря стал выходным днем, поскольку его перенесли с 5 января (праздничный день, выпавший на выходной).

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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