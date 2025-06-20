На портале «Госуслуги» запустили сервис «жизненная ситуация», с помощью которого абитуриенты смогут подобрать специальность и учебное заведение по своим критериям. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Сервис позволяет выбирать вузы по индивидуальным параметрам – баллы и предметы ЕГЭ, местоположение, наличие общежития и военной кафедры, желаемая форма обучения (очная или заочная).

Также с помощью сервиса можно сравнивать образовательные программы, получать информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест без необходимости искать данные на сайтах разных учебных заведений. Кроме того, абитуриенты могут отслеживать свои позиции в конкурсных списках на поступление и выбирать наиболее интересные для себя вузы из тех, в которые позволяют попасть проходные баллы.

Выбор возможен более чем из 1000 вузов и 1100 специальностей и направлений бакалавриата, специалитета или базового высшего образования.

Направить документы для зачисления в вуз можно с 20 июня онлайн через госуслуги без личного посещения приемной комиссии учебного заведения. В 2025 году через «Госуслуги» поступили почти 700 тысяч абитуриентов.

Как сообщает Минцифры, в этом году подать заявление через госуслуги можно не только на бакалавриат и специалитет, но и на магистратуру и аспирантуру. Заявление на бакалавриат и специалитет можно подать в пять вузов, в каждом из которых доступно до пяти направлений. В магистратуру и аспирантуру – без ограничений.

Приемная кампания на бюджетные места на бакалавриат, специалитет и базовое высшее образование продлится до 25 июля, на платные отделения – по решению вуза. Заявления на магистратуру принимаются также на усмотрение учреждения, но не позднее 20 августа, для аспирантуры вузы определяют сроки самостоятельно.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее сегодня сообщил, что приемная кампания 20 июня начинается в более 1,2 тыс. вузов и почти в 4 тыс. колледжей. Всего было выделено свыше 619 тыс. и 835 тыс. бюджетных мест соответственно. Как отметил шлава Минобрнауки Валерий Фальков, большая часть бюджетных мест – более 73% – распределена региональным вузам.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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