«Мозги им вправит»: Минюст выступил за обязательную медиацию при разводах

В бракоразводный процесс необходимо ввести обязательную медиацию. Об этом заявил министр юстиции России Константин Чуйченко на ПМЭФ. По его словам, Минюст выступает с соответствующей законодательной инициативой.

«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего по семейным делам», – цитирует Чуйченко РИА «Новости».

Как отметил министр, он не видит причин, почему бы пару, решившую развестись, не отправить «к умному, опытному медиатору».

«Может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена», – добавил глава Минюста.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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