Блогерам придется удалить рекламу в запрещенных в России соцсетях

До 1 сентября 2025 года блогерам придется удалить ранее размещенную в запрещенных соцсетях рекламу. Об этом заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов.

С 1 сентября в России вступает в силу закон, согласно которому запрещено распространять рекламу на ресурсах, признанных экстремистскими. Это касается в том числе рекламных креативов, которые были размещены до этой даты, пишут «Известия».

Тем, чья реклама не будет удалена из заблокированных соцсетей, грозит ответственность, подчеркнул Логунов.

Замглавы Роскомнадзора также отметил, что с уходом из России западных игроков основными каналами для рекламодателей стали «ВКонтакте» и Telegram. «Это самый быстрорастущий сегмент. Туда уходят в основном рекламные бюджеты», – сказал Логунов.

По его словам, в 2024 году компании потратили на интернет-рекламу 859 млрд рублей. При этом около 1,3 млн рекламодателей разместили в Рунете до 3,5 млрд креативов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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