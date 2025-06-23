Новогодние праздники предложили продлить до 12 дней в 2026 году

В 2026 году новогодние каникулы могут продлиться 12 дней. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

31 декабря 2025 года уже объявлен выходным днем. Новогодние праздники продлятся с 1 по 8 января 2026. Первый рабочий день 9 января выпадает на пятницу, после которой следуют два выходных дня – суббота и воскресенье.

«Поэтому у правительства, очевидно, возникает возможность сделать 9 января тоже выходным, что я считаю логичным сделать и предусмотреть это в производственном календаре», – цитирует ТАСС главу комитета ГД.

По словам Нилова, в ином случае один рабочий день 9 января все равно не будет полноценным – «люди будут брать за свой счет отпуск, просто как-то договариваться с работодателем». Сделать этот день нерабочим можно за счет переноса выходного с 3 или 4 января, которые и так по закону будут праздничными, но выпадают на субботу и воскресенье. Второй из этих выходных можно задействовать, например, на майских праздниках.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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