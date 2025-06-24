Банкиры предложили обязать мессенджеры разрывать звонки от мошенников

Российские банки просят власти обязать мессенджеры и другие сервисы связи использовать антифрод-системы, чтобы разрывать звонки и переписки при подозрении на мошенничество.

В комитет Госдумы по финансовому рынку поступил проект поправок ко второму пакету мер для борьбы с кибермошенничеством. Члены Национального совета финансового рынка, в который входит несколько десятков финансовых организаций, предлагают обязать организаторов распространения информации (ОРИ) в интернете блокировать звонки мошенников, передает РБК.

Для этого они должны использовать антифрод-системы на основе нейросетей, которые будут постоянно анализировать общение. Также НСФР предложил обязать ОРИ по умолчанию отключить звонки, которые поступают пользователю от тех, кого нет в его контактной книге, за исключением случаев, если пользователь предварительно разрешил принимать такие звонки.

Ранее во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками включили блокировку по умолчанию всех звонков, которые поступают абоненту связи с зарубежных номеров (если он не отключил подобную блокировку).

Кроме того, в НСФР предложили автоматически блокировать аккаунт пользователя, если мобильный оператор заблокировал привязанный к нему номер телефона из-за подтвержденного мошенничества или по другим причинам, которые определит правительство.

Как пояснил один из собеседников агентства, участвующий в обсуждении проекта, анализ звонков и переписок будет производится только в согласия пользователя, то есть нарушения тайны коммуникации не будет. Если мессенджер или другой ОРИ не будет соблюдать описанные требования, трафик к этому ресурсу может быть замедлен.

В свою очередь, комитет Госдумы направил предложения в Минцифры, Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и другие ведомства.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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