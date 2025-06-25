Из-за масштабной утечки россиян ждет новая волна фишинга

Эксперты по кибербезопасности предупредили россиян о готовящейся волне фишинга из-за новой масштабной утечки данных. Об этом сообщает «Газета.ru».

В конце мая в даркнете появился файл, содержащий открытую информацию о более чем 900 тыс. руководителей компаний Москвы и Московской области. Крупный канал выложил данные 18 июня, после чего и начался всплеск активности злоумышленников.

Файл содержит ФИО, ИНН, телефоны, включая личные номера, адреса электронной почты, а также информацию о компаниях – выручке, адресах и прочем. Источник базы – вероятно, сбор и структурирование открытых данных с юридических агрегаторов, актуальных в 2022-2023 годах.

Специалисты по кибербезопасности уже зафиксированы случаи попыток использовать полученные сведения в мошеннических целях. Самый распространенный вариант – фишинг с элементами социальной инженерии. Злоумышленники представляются руководителями и вынуждают сотрудников компаний переходить по вредоносным ссылкам или разглашать конфиденциальную информацию.

Мошенники используют социальную инженерию, подделывают профили и подстраиваются под манеру общения, в некоторых случаях даже имитируют голос, используя машинное обучение, чтобы выманить нужные сведения или убедить совершить необходимое действие.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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