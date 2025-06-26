Россиян предупредили о риске хранения крупной суммы на карте

Большая сумма на дебетовой карте делает гражданина приоритетной мишенью для киберпреступников. С таким предупреждением выступило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своем телеграм-канале.

В киберполиции дали советы, как обезопасить деньги. Так, рекомендуется использовать дебетовую карту только для текущих расходов, а основные сбережения переводить на сберегательные счета или вклады.

Правоохранители также советуют пользоваться виртуальными картами, которые можно быстро создать в банковских приложениях специально для конкретных операций или на короткий срок.

Кроме того, важно установить лимиты на снятие наличных и оплату покупок, что сдержит мошенников, даже если они получат доступ к карте.

В МВД также призвали завести отдельную карту или счет для подключенных автоплатежей и пополнять их только на нужную сумму.

Помимо этого, нужно узнать, как мгновенно заблокировать карту через мобильное приложение банка, а не только по звонку. Это может быть критичным, если телефон утерян или произошла подозрительная операция.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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