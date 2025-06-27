Мошенники искажают результаты поиска в интернете для обмана россиян

Специалисты по кибербезопасности предупредили о новой мошеннической схеме – «поисковое отравление». Суть приема в том, чтобы подменить результаты поиска в интернете, заманивая потенциальных жертв на фишинговые ресурсы и распространяя вирусы.

Зная особенности алгоритмов ранжирования (сортировки) сайтов, злоумышленники специально искажают результаты поиска в интернете, пишут «Известия». На первые страницы выдачи попадают нелегитимные сайты, открытие которых грозит кражей персональных данных и заражением устройств.

Фишинговый сайт, при помощи мошеннических манипуляций оказавшийся на первой странице поиска, может быть внешне не отличим от легитимного ресурса, но на самом деле он будет содержать ссылки на фишинговые страницы, вредоносное программное обеспечение (ВПО) и другие опасные объекты, отмечают эксперты.

Кроме того, злоумышленники могут использовать так называемый малвертайзинг – закупку рекламы для показа фишинговых страниц на высоких позициях в поисковых системах.

Нередко при помощи «поискового отравления» аферисты продвигают мошеннические сайты, на которых пользователю предлагается оплатить несуществующий товар или услугу. Вместо желаемой покупки люди лишаются денег, а в некоторых случаях предоставляют атакующим данные своих банковских карт, которые в дальнейшем используются в нелегитимных целях.

После ухода иностранных компаний многие российские пользователи ищут ПО на сторонних ресурсах. Специалисты по кибербезопасности регулярно замечают вредоносные ссылки в ответах поисковых систем на запросы, относящиеся к скачиванию популярных программ.

Также «поисковое отравление» используется для атак на организации. Так в Рунете уже более десятка лет злоумышленники продвигают вредоносные сайты с шаблонами бухгалтерских документов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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