Россияне назвали сумму заработка для нормальной жизни

Для нормальной жизни россиянам в среднем необходимо доход в 81 тысячу рублей на человека в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Барометр экономического поведения домохозяйств в России» НИУ Высшей школы экономики.

Эксперты уточнили, что именно о такой сумме шла речь осенью 2024 года. При этом с осени 2023 года цифра желаемого дохода выросла на 14%.

Авторы исследования отметили, что динамика представлений о нормальном доходе является неоднородной. Согласно результатам опроса, больше всего средний размер нормального дохода вырос за год у семей с высоким потребительским статусом и у семей с детьми до 18 лет.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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