Мошенники из «военкомата» начали выманивать код от «Госуслуг»

Мошенники звонят в мессенджере WhatsAp и выманивают коды авторизации от портала «Госуслуги», представляясь сотрудниками военкоматов. С таким предупреждением выступило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что злоумышленники под предлогом оформления приписного свидетельства или уточнения данных начинают беседу, после чего требуют сообщить им код электронной очереди.

Уточняется, что по этой схеме были обмануты десятиклассник из Нижегородской области и студент из Волгограда. В обоих случаях жертвы передали мошенникам коды и в итоге утратили доступ к своим личным кабинетам.

Однако воспользоваться украденными данными аферистам не удалось. Нижегородский подросток после подозрительного звонка из якобы «Роскомнадзора» обратился к родителям, а волгоградский студент оперативно заблокировал аккаунт и обратился в полицию.

«В обоих случая связь осуществлялась в мессенджере WhatsApp», – указали в киберполиции. Там напомнили, что органы государственной власти, включая военкоматы, не звонят в мессенджерах.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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