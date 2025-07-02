Армию России с начала года пополнили более 200 тысяч контрактников

За первую половину года поступили на службу в Вооруженные силы РФ по контракту более 210 тысяч человек. Еще 18 тысяч человек приняты в ряды добровольцев. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по комплектованию армии контрактниками.

«В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыло более 210 тыс. человек. Более того, в добровольческие подразделения с начала года приняты свыше 18 тыс. человек», – сказал Медведев.

Он поблагодарил всех, кто принимает участие в этой работе «за высокие результаты».

Медведев также отметил патриотический настрой всех, кто поступил на военную службу, передает ТАСС. Он рассчитывает, что ВС России удастся сохранить темпы по набору контрактников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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