Роскачество выявило нарушения в категории женских купальников

Специалисты Роскачества проверили женские купальники на соответствие обязательным и опережающим требованиям качества и обнаружили нарушения различной степени. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эксперты изучили образцы продукции 21 бренда по 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Испытания показали, что только три из них соответствуют всем обязательным и опережающим требованиям, остальные имеют те или иные нарушения.

«Девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента… Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества», – говорится в исследовании.

Среди нарушений – недостаточная воздухопроницаемость, низкая устойчивость окраски к поту и морской воде, а также недостоверная или неполная маркировка. Кроме того, Роскачество выявило продукцию, которая не соответствует стандартам самой организации. Основные дефекты – низкая прочность ткани и швов, недостаточная стойкость к истиранию и слабая эластичность, устойчивость окраски к УФ-свету.

Производителям объявили предостережения, а также приостановили действие сертификатов соответствия товаров нескольких торговых марок. Часть компаний уже заявила о проведении проверок и устранении нарушений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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