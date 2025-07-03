В Госдуме хотят вернуть скидку 50% на оплату автомобильных штрафов

В Госдуме предложили вернуть 50-процентную скидку на автомобильные штрафы в случае оплаты в течение 20 дней. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламентариев в четверг, 3 июля. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который и является автором инициативы.

«Внес законопроект, который предлагает вернуться к прежней привычной системе 50% скидки – в случае оплаты штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа», – написал депутат в своем телеграмм-канале.

Нилов напомнил, что скидка 50% действовала в течение многих лет, но с 1 января 2025 года размер штрафов на нарушения ПДД вырос, а скидка снизилась вдвое – до 25%, хотя срок ее действия увеличен с 20 до 30 дней.

По его мнению, годами такая система нормально работала, повышая «штрафную собираемость» и при этом снижая как судебную, так и административную нагрузку на должностных лиц при обжаловании.

Предложенные Ниловым поправки в КоАП предполагают введение градации в размере оплачиваемого штрафа в соответствующие периоды времени. К примеру, если штраф будет оплачен в течение 20 дней, то «скидка» составит 50%, а если в период с 21 до 30 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа, то 25%. Это будет являться дополнительным стимулом для скорейшей оплаты штрафа автовладельцами, полагает автор законопроекта.

Депутат обратил внимание на то, что основной причиной введения такой «скидки» изначально являлось стимулирование автовладельцев на быструю оплату штрафов, за счет чего государство сокращает свои расходы на административные и судебные издержки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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