В Госдуму внесен проект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект о запрете продажи всех видов алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года. Автором инициативы выступила зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина. Сейчас спиртные напитки разрешено приобретать гражданам, достигшим18 лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что общепризнанным является факт того, что алкоголь оказывает негативное влияние на физическое состояние человека, а также способствует разрушению социальных отношений и препятствует развитию человеческой личности.

Сенатор напомнила о подготовленном Минздравом России в 2019 году законопроекте, ограничивающем продажу крепкого алкоголя лицам, не достигшим 21 года. По ее словам, в сопроводительных документах к нему было указано, что, согласно медицинским исследованиям о влиянии алкоголя на мозг человека, употребление спиртного не безопасно для нормального развития головного мозга.

Ведомство отмечало, что головной мозг человека, его внутреннее строение и структурные элементы среднестатистически окончательно формируются только к 21 году, а до этого возраста головной мозг более уязвим к внешним воздействиям, и особенно химическим отравлениям (алкоголь, наркотики, токсины).

«Представляется возможным согласиться с указанной позицией, а также признать, что в целях предупреждения алкоголизации молодежи, укрепления традиционных семейных ценностей, развития социальных взаимоотношений, необходимо увеличение возраста продажи алкогольной продукции», – указала автор законопроекта, пишет «Парламентская газета».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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