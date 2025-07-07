В России стали активно продаваться наборы для пломбирования зубов на дому

В России в 2025 году на онлайн-площадках значительно выросло количество предложений с товарами для самостоятельного пломбирования зубов, пишут «Известия». На одной из площадок объем предложения увеличился в 3,3 раза.

Газета уточняет, что стоимость наборов для установки зубных пломб на дому выросла с 150-200 руб. до 900 руб. Один из продавцов на онлайн-площадке за год реализовал 44 тыс. наборов – около 118 продаж в сутки.

Собеседники «Известий» связывают популярность домашнего пломбирования зубов с подорожанием услуг стоматологов. В июне 2025 года средний чек увеличился на 15% год к году и достиг 10,9 тыс. руб. Главврач стоматологической клиники «Лючидус» Вячеслав Глухов предупредил, что самостоятельная установка пломбы и использование домашних наборов для этого может вызвать аллергическую реакцию и привести к развитию кариеса или повреждению других зубов.

Примечательно, что в отзывах на онлайн-площадках, торгующих стоматологическими композитами люди не только пишут отзывы о качестве купленных товаров, но и активно делятся способами пломбирования зубов, восстановления поврежденной эмали, как заклеить скол с помощью композита и купленной там же ультрафиолетовой лампы, как загладить пломбировочный материал в домашних условиях и прочим.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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