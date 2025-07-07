В России только половину школ оснастили компьютерами

В России чуть больше половины школ оснащены компьютерным оборудованием. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ирина Шварцман.

«Что касается цифровизации, федеральный проект «Цифровая образовательная среда» способствовал активному внедрению современных информационных технологий в образовательный процесс. В том числе более 51% школ оснащены компьютерным оборудованием», – сказала она на заседании комитета Госдумы по просвещению.

За последние шесть лет компьютеры получили почти 20 тыс. школ и 1 800 колледжей.

Ранее Минпросвещения выделило несколько основных проблем в российской системе образования, в первую очередь речь идет о кадровом голоде и низком уровне оплаты труда.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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