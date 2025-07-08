В 2025 году налоговая сможет взыскать долги без суда с 4,5 млн россиян

В России налоговой службе разрешили взыскивать долги с граждан без суда. Уже в текущем году по упрощенной процедуре могут взыскать долги по налогам с 4,5 млн россиян.

Правительственная комиссия 7 июля одобрила такую инициативу ко второму чтению законопроекта об упрощенном порядке. ФНС будет уведомлять должников через «Госуслуги» или их личный кабинет на сайте налоговой.

На подачу возражений у россиян будет месяц. Если налогоплательщик не отреагирует, деньги автоматически спишут со счетов. В том случае, если средств не хватило, налоговая подключил Федеральную службу судебных приставов.

Законопроект был подготовлен по поручению президента. Новый порядок позволит снизить нагрузку на суды и сэкономить деньги бюджету.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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