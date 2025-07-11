Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми ящиками

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Аферисты заставляют жертву оставлять свои деньги в почтовых ящиках.

«Злоумышленники звонят клиентам, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов, убеждают в угрозе хищения средств со счетов и необходимости срочно «спасти» деньги», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

После этого злоумышленники требуют положить деньги в почтовый ящик, уверяя, что средства там будут в полной безопасности.

Жертвы мошенников сами привозят сбережения по конкретному адресу и кладут в почтовый ящик, откуда их забирает курьер- сообщник.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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