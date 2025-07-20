Военным пенсионерам повысят пенсии на 7,6%

Депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 1 октября пенсии военных пенсионеров проиндексируют на 7,6%.

«С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Депутат уточнил, что увеличение пенсионных выплат в том же объеме коснется в том числе сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни, федеральной фельдъегерской связи.

Также индексация затронет получателей пенсий за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если эти выплаты были назначены по военной линии, добавил Говырин.

По его словам, первоначально власти планировали повысить размер военных пенсий на 4,5%, но после уточнения макроэкономических показателей и инфляционных ожиданий размер индексации был повышен до 7,6%.

Социальный фонд РФ произведет перерасчет автоматически, как только ведомства утвердят обновленные оклады и передадут ему соответствующие данные, добавил депутат.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube