В МВД рассказали, какие кодовые фразы помогут детям распознать мошенников

Телефонных мошенников может вычислить даже ребенок, если будет знать кодовые фразы, которые те чаще всего используют. Об этом говорится в материалах МВД. Аферисты звонят детям под видом сотрудников образовательных организаций или госорганов, входят в доверие к ним, чтобы выманить деньги родителей.

В МВД перечислили фразы, которые обычно используют мошенники: «твои родители подозреваются в преступлении», «включи камеру для проведения обыска», «необходимо задекларировать деньги и ценности», «ты помогаешь следствию», передает РИА «Новости».

Правоохранители рекомендуют не следовать указаниям от незнакомцев, которые просят «перейти по ссылке», назвать номера банковских карт или код из смс, или «открыть банковское приложение».

«Если в сети или по телефону просят деньги, угрожают, обещают подарки, сразу расскажи родителям или близкому человеку», – посоветовали в МВД детям.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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