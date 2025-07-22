Госдума ввела штрафы за поиск в сети экстремистских материалов

Госдума 22 июля приняла в третьем окончательном чтении законопроект, который вводит штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете и рекламирование VPN-сервисов.

Документ поддержали 306 депутатов, против выступили 67, воздержались 22.

Согласно утвержденному закону, КоАП РФ дополняется новой статьей об ответственности за умышленный поиск в интернете включенных в федеральный список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Такие действия повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Также вносятся изменения в статью 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе), согласно которым за распространение рекламы VPN-сервисов гражданам грозит штраф в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, должностным лицам – от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, юридическим лицам – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Детали нового закона разъяснил глава Минцифры России Максут Шадаев в рамках пленарного заседания нижней палаты российского парламента.

По словам министра, законопроект коснется только 5,5 тыс. материалов, которые внесены в реестр экстремистского контента Минюста РФ на основании ранее вынесенных постановлений суда. Правонарушением будет считаться умышленный доступ к экстремистским материалам из этого реестра, подчеркнул он. Таким образом, продолжил Шадаев, рядовым пользователям интернета бояться нечего.

Глава Минцифры отметил, что доступ к заблокированным ресурсам с использованием VPN наказываться по-прежнему не будет. Он напомнил, что Роскомнадзор уже заблокировал доступ к 56 тысячам ресурсов, которые отказались по требованию ведомства удалять запрещенные материалы.

Шадаев пояснил, что решения о правонарушении будут выноситься только по конкретным экстремистским материалам из перечня Минюста. При этом он обратил внимание на то, что если пользователь не знает, о том, что материал включен в реестр, но в его действиях нет умысла, то он не будет привлекаться к ответственности, сообщает «Дума ТВ». «Правоохранительные органы должны доказать наличие умысла, и это главная задача для того, чтобы вынести соответствующее решение о правонарушении», – указал министр.

Министр при этом подчеркнул, что документ не обязывает поисковые системы передавать запросы пользователей правоохранительным органам. «Мы можем с уверенностью сказать, что поисковые системы обязанности предоставлять в МВД поисковые запросы наших граждан по этому основанию не имеют. Только в рамках возбужденного уголовного дела, когда есть конкретные основания для проведения оперативно-розыскной деятельности. В этом смысле никаких рисков не возникает», – подчеркнул Шадаев.

Глава Минцифры добавил, что новый закон позволит не допустить распространения экстремистских материалов и не принимать решения о блокировке «больших западных платформ».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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