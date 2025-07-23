Минпросвещения утвердило норму учебной нагрузки для младших классов

Министерство просвещения России определило максимально допустимую недельную учебную нагрузку для школьников с первого по четвертый классы. Норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Согласно документу министерства, объем нагрузки в 1-м классе составит от 20 до21 часа в неделю, во 2-м, 3-м и 4-м классах – от 23 до26 часов, передает РИА «Новости». Количество часов зависит от выбранных учебных планов.

При этом общее количество учебных занятий за первые четыре года обучения не может составлять менее 2966 часов и более 3305 часов вне зависимости от того, пятидневная или шестидневная учебная неделя установлена в школе.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября этого года в школах вводятся единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ. Из документов Минпросвещения следует, что с нового учебного года школьники будут выполнять контрольные работы в течение одного или двух уроков (длительность уроков составляет не более 45 минут). Практическая работа будет длиться один урок, напоминает «Российская газета».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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