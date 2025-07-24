В России тысячи учителей могут остаться без работы

В России из-за демографической ямы 90-х начинает сокращаться число школьников. Это значит, что тысячи учителей могут остаться без работы. Власти прорабатывают вопрос системной переподготовки высвобождающихся педагогов, чтобы сохранить их в системе образования.

Если в прошлом учебном году в первый класс пошло более 1,7 млн детей, то в этом их будет более чем на 100 тысяч меньше. А в целом в начальной школе (1-4-е классы) учеников с 1 сентября 2025 года будет меньше на 346,7 тысячи, пишут «Известия» со ссылкой на исследование профсоюза «Учитель».

В ближайшей перспективе число учеников начальной школы будет снижаться еще большими темпами: в 2026/27 учебном году в 1-й класс пойдет на 429,7 тысячи меньше детей, чем годом ранее, а в 2027/28 – еще на 411 тысяч меньше. Тренд сохранится как минимум до 2040 года.

Дети, которые готовятся пойти в школу, родились у матерей, которым сейчас исполнилось примерно 25 лет. Это женщины, родившиеся в конце 1990-х – начале 2000-х годов, а это самое дно демографической ямы. Кроме того, наблюдается тенденция на сокращение числа детей в семье.

В 2024 году на одного педагога приходилось 20 обучающихся, это означает, что уже в приближающемся учебном году более 17,3 тысячи учителей начальных классов станут лишними. В 2026-2027 годах высвободятся еще почти 21,5 тысячи преподавателей «началки», а затем – еще 20,5 тысячи. Часть из них может перейти в среднюю школу – после повышения квалификации, где ближайшие три года кадры еще будут востребованы.

В Минпросвещения подтвердили, что до 2040 года ожидается снижение числа детей в школах. Там отметили, что на фоне демографического прогноза действительно прогнозируется профицит учителей, в основном начальной школы – около 100 тысячи ставок к 2030 году, но отметили, что «важно не потерять инфраструктуру и учителей».

«В настоящее время прорабатывается вопрос системной переподготовки высвобождающихся учителей начальной школы с целью их сохранения в системе образования на востребованных участках, – сообщили в Минпросвещения. – Важно обеспечить условия для обучения, переподготовки и трудоустройства».

В свою очередь в Минобрнауки отметили, что сейчас наблюдается рост востребованности педагогических специальностей. По итогам приемной кампании в вузы они третий год входят в тройку самых востребованных. Ежегодно на педагогические программы высшего образования выделяется около 75 тысячи бюджетных мест.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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