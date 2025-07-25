В России проведут эксперимент с продажей 18+ товаров по биометрии

В России стартует пилотный проект по продаже товаров с возрастными ограничениями по биометрии. Реализацией будут заниматься Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин, Роспотребнадзор и Росалкогольтабакконтроль.

Согласно поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко, ведомства совместно с заинтересованными органами власти, организациями и АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) должны провести подготовку к пилотному проекту и о результатах доложить в правительство до 24 июля, передает газета «Ведомости».

«Использование биометрии при покупке товаров категории 18+ может стать надежным способом подтверждения возраста, – рассказал представитель аппарата Григоренко. – Данный сервис не требует передачи каких-либо персональных данных сторонним организациям. Подтверждение возраста может осуществляться в контуре государственной Единой биометрической системы (ЕБС)».

В настоящее время в ГИС ЕБС зарегистрировано более 119 млн биометрических профилей, из них 85 млн фото и 34 млн записей голоса. Кроме того, ежедневно в ней регистрируется около 40 000 новых пользователей. Биометрия уже используется в 17 коммерческих сервисах и при получении госуслуг. Вице-премьер отмечает, что ЕБС может решить проблему отсутствия в онлайне юридически значимой идентификации возраста для торговли продукцией с возрастными ограничениями.

Как пояснил представитель ЦБТ, в рамках поручения рассматривается возможность применения ЕБС для подтверждения возраста в первую очередь при покупке энергетиков, а также пиротехники и ряда других товаров с возрастными ограничениями в онлайне, в том числе на маркетплейсах. Технологически сервис подтверждения возраста по биометрии уже реализован: в III квартале 2025 года он будет внедрен в вендинговых аппаратах, во втором полугодии – на кассах самообслуживания.

По словам источника издания, во время эксперимента применять биометрию для подтверждения возраста при покупке алкоголя и табака в онлайне не планируется. При этом не исключено, что при успешном пилоте практика распространится и на спиртное.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube