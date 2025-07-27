Назад в СССР: в России предложили сократить часы продажи алкоголя

В России необходимо вернуться к советской практике и установить время для продажи алкоголя с 11:00 до 19:00. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, действующие сегодня на федеральном уровне ограничения – 08:00 до 23:00 – являются мягкими и их нужно постепенно ужесточать, сокращая разрешенные часы продажи на час каждый год. «Например, в следующем году это было бы с 09:00 до 22:00, затем с 10:00 до 21:00 и так далее», – сказал эксперт в комментарии ТАСС.

Кроме того, по словам главы комиссии ОП, продажу спиртного следует ограничивать в выходные и праздничные дни, кроме организаций общественного питания, кафе, ресторанов, в которых нет детских комнат. Только такие меры, по словам Рыбальченко, «дадут максимальный эффект».

Отметим, что федеральный закон запрещает продажу в России алкоголя в розничных с 23:00 до 08:00, но регионы вправе устанавливать дополнительные ограничения. Так, с 1 марта 2025 года в Вологодской области по будням продажа алкоголя разрешена только с 12:00 до 14:00.

Идею Рыбальченко поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. В то же время парламентарий указал, что в советское время подобные инициативы не срабатывали, поскольку люди были лишены духовной поддержки и искали ее в алкоголе.

«Точно так же и сейчас. И должным образом все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне», – заявил Милонов «Ленте.ру», призвав политиков и лидеров общественного мнения проводить мощные антиалкогольные кампании среди населения, становясь личным примером в отказе от алкоголя.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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