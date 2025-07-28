«Роскосмос» продаст на аукционе побывавшие в космосе вещи

Госкорпорация «Роскосмос» продаст на аукционе изделия, оставшиеся после полетов в космос. Об этом заявил гендиректор компании Дмитрий Баканов.

По его словам, у коллекционеров есть спрос на подобные вещи. В госкорпорацию часто обращаются желающие купить перчатку или скафандр с автографом космонавта.

«Среди населения и ряда игроков рынка есть серьезный спрос на исторические изделия, которые или были использованы, или утилизированы предприятиями «Роскосмоса». Зачастую они хранятся в подвалах, и мы хотим в целях благотворительности начать их реализовывать», – рассказал РБК Баканов.

Гендиректор уточнил, что вырученные средства пойдут на благотворительность – поездки школьников на олимпиады и гранты перспективным студентам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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