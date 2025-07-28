Предки Владимира Ленина были родом с территории нынешней Украины. К такому выводу пришел кандидат философских наук, заведующий лабораторией генеалогических исследований Хакасского НИИ языка, литературы и истории Алексей Нилогов.

Предки Владимира Ильича Ульянова (Ленина) по материнской линии проживали на территории Малороссии, в частности, в Волынской губернии (ныне – Житомирская область Украины). Из местечка Староконстантинова сыновья еврея Мойши Ицковича Бланка – Абель и Израиль – отправились на обучение в Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербург, где приняли православие и сменили имена, став Дмитрием Дмитриевичем и Александром Дмитриевичем. Дочь Александра Дмитриевича Бланка – Мария (1835-1916) – стала матерью Владимира Ленина.

Что касается отцовской линии, то предки советского вождя астраханские мещане Смирновы также были родом из Малороссии. Советский историограф и писательница Мариэтта Шагинян ошибочно и без единого документального доказательства записала их крещеные калмыки. Однако это утверждение было опровергнуто записью, найденной в архивах.

Так, выяснилось, что государственные крестьяне Смирновы в конце XVIII в. относились к малороссийскому окладу, то есть происходили с территории современной Украины. Семья Алексея Лукьяновича Смирнова (прадеда Ленина) зафиксирована в пятой ревизской сказке 1795 г. в Астраханском уезде Кавказского наместничества. В 1802 г. крестьяне Смирновы были зачислены в мещане г. Астрахани, а в 1809 г. через брак Анны Алексеевны породнились с Ульяниными (Ульяновыми).

«Таким образом, через роды Бланков и Смирновых генеалогия Владимира Ильича Ленина коренным образом связана с Малороссией. Это обстоятельство особенно курьезно в ситуации тотальной деленинизации в современной Украине, которую Ленин фактически создал и с территории которой происходили его многочисленные предки», – заключил Нилогов.

Абакан, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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