С 1 августа банки будут открывать счета подросткам только с согласия родителей

Подростки с 1 августа смогут открывать банковские счета только с согласия родителей, что предполагает вступающий в силу соответствующий закон. Об этом напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Несовершеннолетние зачастую становятся жертвами обмана, в результате которого их банковские карты используют для обналичивания похищенных средств. Под контролем родителей таких ситуаций удастся избежать», – написал политик в своем телеграм-канале.

Нормы еще одного закона, вступающего в силу с 1 августа, дадут возможность отказаться от смс-рассылок, написав заявление оператору связи.

«Решение позволит защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества, а также будет способствовать борьбе со спамом», – отметил Володин.

Кроме того, 3 августа вступит в силу закон, который вводит уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите России и ее интересов.

«Это касается мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы», – уточнил спикер Госдумы.

Также дополнительную поддержку получат участники СВО: для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, будет продлен срок действия результатов ЕГЭ. Соответствующий закон вступит в силу 3 августа.

«Мера будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы», – указал председатель Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube