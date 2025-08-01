В России борщевик будут мониторить с дронов

В России планируют вести мониторинг борщевика с неба. Систему планируют разработать за 5-6 месяцев и ввести в работу после снятия ограничений на полеты, рассказал РИА «Новости» один из авторов проекта Павел Приходько.

«Единая система мониторинга распространения борщевика с дронов может быть разработана в России за пять-шесть месяцев и оперативно внедрена после снятия ограничений на полёты. Дроны способны быстро обследовать обширные и труднодоступные территории – поля, обочины дорог, заброшенные земли», – рассказал Приходько.

Технологии компьютерного зрения позволяет распознавать растения на изображениях – эксперт допустил, что нейросети смогут выявлять борщевик даже на ранних стадиях роста.

ИИ-модели смогут автоматически отмечать зараженные зоны на картах, прогнозировать распространение борщевика, используя исторические данные, а также контролировать эффективность обработки – отслеживать динамику распространения и оценивать результаты различных методов борьбы. Система позволит людям меньше контактировать с ядовитым растением и оптимизировать ресурсы на его уничтожение.

«Сбор данных и обучение системы займут около двух месяцев. Ещё 2-3 месяца потребуются на разработку рабочего прототипа и его тестирование в одном из пилотных регионов России. Обработка снимков может выполняться непосредственно на борту дрона в реальном времени или после возвращения в центры мониторинга», – объяснил инженер.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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