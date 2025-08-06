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Среда, 6 августа 2025, 10:25 мск

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Россиян предупредили о вирусах в субтитрах к пиратским фильмам

Мошенники распространяют фишинговые ссылки, вирусы и вредоносное ПО через фальшивые субтитры и «ИИ-переводчики» для пиратских фильмов. Об этом предупредили в МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники пользуются спросом на пиратские фильмы и сериалы для обмана граждан. Аферисты создают фейковые сайты, каналы и боты с популярными лентами и затем распространяют вирусы, фишинговые ссылки и вредоносное ПО через «утечки» и якобы «бесплатный доступ».

В МВД призвали граждан к осторожности, если им предлагают скачать «субтитры», «ИИ-переводчики», и не переходить по подозрительным ссылкам в Telegram и других мессенджерах, передает РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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